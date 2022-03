Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verdächtiger Koffer sorgt für Polizeieinsatz

Erfurt (ots)

Ein verdächtiger Koffer sorgte gestern Nachmittag für einen größeren Polizeieinsatz in einem Einkaufszentrum in Erfurt-Daberstedt. Eine unbekannte Person hatte kurz nach 14:30 Uhr im Bereich des Haupteinganges eines Sportgeschäftes einen Koffer abgestellt. Anschließend verließ die Person das Geschäft und verschwand in unbekannte Richtung. Da zu diesem Zeitpunkt unklar war, was sich in dem Koffer befindet, wurden das Sportgeschäft, ein Supermarkt und ein angrenzendes Fitnessstudio vorsorglich evakuiert. Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes öffneten den Koffer schließlich gegen 17:30 Uhr und gaben Entwarnung. Da der herrenlose Koffer leer war, konnten alle Mitarbeiter und Kunden wieder in die betroffenen Geschäfte zurückkehren und den normalen Betrieb wieder aufnehmen. (DS)

