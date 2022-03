Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiederholte, nicht angemeldete Versammlungen mit Aufzug

Erfurt (ots)

Am Montag, den 28.02.2022, fanden in der Landeshauptstadt Erfurt zwei unangemeldete Versammlungen mit insgesamt ca. 490 Teilnehmern statt. Dabei befanden sich in der Landeshauptstadt Erfurt ca. 450 Demonstranten, die sich auf dem Anger zu einem Aufzug formierten. Im Versammlungsverlauf erteilte Auflagen wurden überwiegend nicht eingehalten. Die Teilnehmenden trugen fast ausschließlich keine Mund-Nase-Bedeckung und hielten die erforderlichen Mindestabstände nicht ein. Schließlich gelang es unter Einsatz von Einsatzkräften und Lautsprecherdurchsagen, den zwischenzeitlich verbotenen Aufzug aufzulösen. Im Ergebnis der polizeilichen Maßnahmen wurden eine Strafanzeige gefertigt und ein Platzverweis erteilt. Abgestimmte Maßnahmen zum Schutz freier Pressearbeit zeigten deutlich Wirkung. Dennoch ereignete sich eine Bedrohung zum Nachteil eines Live-Bloggers, welche von Amts wegen verfolgt wird. Diese wurde lediglich durch einen Twitter-Eintrag bekannt und trug sich abseits von gesondert geschützten Medienvertretern zu. Im Verlauf des Aufzuges kam es zu Einschränkungen des ÖPNV und zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell