Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Party beendet

Erfurt (ots)

Laute Technomusik störte am Wochenende die Nachtruhe der Anwohner in der Hohenwindenstraße von Erfurt. An gleich drei Abenden versammelten sich bis zu 40 Personen im Keller einer Gewerbehalle, um dort zu feiern. Alle Partys wurden von der Polizei aufgelöst und zum Teil Platzverweise ausgesprochen. Im Rahmen der Kontrollen stellte die Beamten 14 Betäubungsmittelverstöße, zwei Verstöße gegen das Waffengesetz sowie drei Verkehrsdelikte fest. (JN)

