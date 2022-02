Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebestour beendet

Sömmerda (ots)

Am Freitagabend wurde eine Frau in Sömmerda durch einen lauten Schlag aus dem Schlaf gerissen. Da ihr Hund mit bellen begann und sich nicht beruhigen ließ, schaute sie aus dem Fenster. Dabei beobachtete sie bei zwei Personen, die sich an einer Baustelle in der Weißenseer Straße zu schaffen machten. Die überraschten Täter flüchteten mit einem weißen Transporter. Sie hatten den Baustellenzaun geöffnet und bereits eine Kabeltrommel vor den Zaun gerollt. Ob die Täter an Beute gelangt sind, konnte über das Wochenende nicht ermittelt werden. (JN)

