Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Wohnung eingebrochen

Sömmerda (ots)

Am helllichten Tag brachen am Freitag in Sömmerda Diebe in die Wohnung einer 47-jährigen Frau ein. Als die Mieterin am Nachmittag gegen 14:00 Uhr nach Hause kam, stellte sie die aufgebrochene Tür ihrer Wohnung fest. Einbrecher hatten mehrere Zimmer durchwühlt und dabei reichlich Beute gemacht. Neben mehreren tausend Euro Bargeld, stahlen die Unbekannten Gegenstände im Wert von mehr als 7.000 Euro. Dabei machten sie auch nicht vor dem Inhalt eines Sparschweins halt. Die Kriminalpolizei kam zur Tatortarbeit zum Einsatz und sicherte Spuren. Sie führt die weiteren Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. (JN)

