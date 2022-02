Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vier Autos beschädigt

Erfurt (ots)

Am Alten Nordhäuser Bahnhof in Erfurt sorgte am Samstag eine unbekannte Person für hohen Sachschaden. Ein Zeuge hatte gegen 23:40 Uhr mehrere beschädigte Autos festgestellt und die Polizei verständigt. Eine unbekannte Person hatte mit einem spitzen Gegenstand gleich vier Autos zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell