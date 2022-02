Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Teure Spiegelgläser

Erfurt (ots)

Auf teure Spiegelgläser hatten es Unbekannte am Wochenende in Erfurt abgesehen. Die Täter bedienten sich sowohl an zwei Volvo XC60, als auch an einem Audi SQ7. Die Autos parkten in der Goethestraße, Gustav-Freytag-Straße und Semmelweißstraße, als die Täter die Glaseinsätze der Außenspiegel schadlos entfernten. Der Wert der Beute wird auf mehr als 5.000 Euro geschätzt. (JN)

