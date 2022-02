Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Kellereinbrüche

Erfurt (ots)

Am Wochenende wurden bei der Erfurter Polizei gleich mehrere Kellereinbrüche zur Anzeige gebracht. Besonders betroffen war dabei vor allem der Erfurter Norden. Hier griffen Täter insgesamt 19 Keller an. In elf Keller gelang es ihnen einzubrechen. Dabei stahlen die Diebe u. a. Weihnachtsdekoration, Werkzeug, LEGO-Sets, einen Hochdruckreiniger, Motorradbegleitung, Gitarren, Modellautos und einen Grill. In allen Fällen wurden die Kellerboxen aufgebrochen und Sachschaden verursacht. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell