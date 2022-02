Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrer flüchtet

Erfurt (ots)

Flinke Füße bekam am Samstag kurz nach Mitternacht ein unbekannter Moped-Fahrer. Die Erfurter Polizei wollte diesen in der Friedrich-Engels-Straße kontrollieren. Der Fahrer gab aber Gas und flüchtete zunächst mit seiner Sozia. Schließlich hielt er an und rannte davon. Seine 23-jährige Mitfahrerin und das Moped ließ er zurück. Der Grund seines Verhaltens offenbarte sich bei einer Überprüfung des Kleinkraftrades. Das angebrachte Kennzeichen war gestohlen und auch das Moped gehörte ihm nicht. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte er es einem 27-jährigen Mann aus Erfurt gestohlen. Dieser hatte von der Tat allerdings noch gar nichts mitbekommen. Umso mehr freute sich der Eigentümer, als die Polizei ihm sein Moped zurückgab. Wer der flüchtige Dieb ist, ist bisher noch unbekannt. (JN)

