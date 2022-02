Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 5-Minuten-Ausflug

Erfurt (ots)

Das richtige Gespür hatte am Wochenende eine Polizeistreife in Erfurt. In der Nacht zu Sonntag wurde sie in der Innenstadt auf ein Quad aufmerksam. Fahrer und Sozius hatten keine Helme auf. Als sie das Gefährt einer Verkehrskontrolle unterzogen, kamen gleich mehrere Straftaten zu Tage. Der 22-jährige Fahrer gab zu, dass Quad fünf Minuten zuvor gestohlen zu haben. Bei ihm wurde zudem ein Einhandmesser aufgefunden. Zu allem Überfluss war er auch noch betrunken. Er brachte es bei einem Alkoholtest auf fast 1,5 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Der 22-Jährige kassierte gleich mehrere Anzeigen. (JN)

