Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00:50 Uhr zu einem Verkehrsdelikt in der Johannesstraße. Der 32-jährige Führer eines Ford Fiesta führte ein Parkmanöver durch und soll dabei einen dunklen Mercedes SUV (vermutlich vom Typ ML) gerammt haben. Passanten alarmierten eine in der Nähe befindliche Streifenbesatzung. Diese nahm unmittelbar die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen stellen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,71 Promille. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Nachdem die Beamten zum vermeintlichen Unfallort zurückkehrten, war der Mercedes nicht mehr vor Ort. Der Nutzer wird gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord oder jeder anderen beliebigen Polizeidienststelle unter Angabe der Nummer 47394 zu melden. (ER)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell