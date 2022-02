Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falsche Kennzeichen

Sömmerda (ots)

Am 25.02.2022 stellten Beamte des Ordnungsamt Sömmerda 2 rote Skodas parkend in der Lucas-Cranach-Straße in Sömmerda fest. An einem der beiden Pkws befanden sich keine Kennzeichentafeln. An dem anderen Pkw befanden sich bereits entstempelte Kennzeichen. Daraufhin wurde die PI Sömmerda in Kenntnis gesetzt. Es stellte sich heraus, dass die Kennzeichen derzeit auf einen Citroen zugelassen sind, sie allerdings nicht zur Fahndung ausgeschrieben sind. Die entstempelten Kennzeichen wurden sichergestellt und es wurden Anzeigen wegen Kennzeichenmissbrauch und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen. (LM)

