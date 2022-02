Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verhängnisvolles Abbiegemanöver

Erfurt (ots)

Am Freitag, den 25.02.2022, gegen 09:35 Uhr, kam es zwischen den Ortslagen Azmannsdorf und Vieselbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 24jähriger Caddyfahrer befuhr, gemeinsam mit zwei Arbeitskollegen, die K45 stadtauswärts. Plötzlich und sehr kurzfristig wies einer der beiden Mitfahrer darauf hin, dass der Fahrer auf den Wrtschaftsweg am Umspannwerk nach links einbiegen müsse. Dieser setzte den Hinweis sofort in die Tat um, ohne jedoch seine gefahrene Geschwindigkeit im Blick zu haben. Es kam, was kommen musste. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab, fuhr in einen Graben, kollidierte mit der Böschung und kam auf der Seite zum liegen. Alle drei Insassen wurden bei der Kollision verletzt. Die beiden Begleiter (35 Jahre und 58 Jahre) wurden zur weiteren Begutachtung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 20.000,-EUR, es musste vom Abschleppdienst geborgen werden.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (MF)

