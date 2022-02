Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 9-jähriges Mädchen verletzt

Erfurt (ots)

In der Windthorststraße von Erfurt wollte am Donnerstagmittag eine 51-jährige Frau auf der Beifahrerseite eines Autos aussteigen. Dabei übersah sie allerdings ein 9-jähriges Mädchen, welches in diesem Moment an dem Toyota mit einem Fahrrad vorbei fuhr. Das Kind stieß gegen die offene Tür und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen behandelte vor Ort die Verletzungen des Mädchens. (JN)

