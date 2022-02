Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Keller aufgebrochen

Erfurt (ots)

Einbrecher wüteten zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Erfurter Altstadt. In der Kronenburggasse waren sie auf unbekannte Weise in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses gelangt. Dort brachen sie gleich sechs Kellerabteile auf. In zwei Boxen wurden die Täter fündig. Dort stahlen sie ein Fahrrad, Werkzeug und einen Rucksack im Wert von mehreren hundert Euro. (JN)

