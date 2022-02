Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigaretten gestohlen

Erfurt (ots)

Ein unbekannter Mann schlug am Donnerstagvormittag in einem Supermarkt in Erfurt-Ilversgehofen zu. Nachdem er sich etwa eine halbe Stunde im Markt aufgehalten hatte, nutze er einen günstigen Moment und bediente sich im Kassenbereich. Er stahl unbemerkt einen Karton mit verpackten Zigarettenstangen sowie einzelne Schachteln im Wert von mehr als 2.000 EUR. Der Mann war groß und stämmig, hatte einen hellen Hauttyp und war mit einer dunklen Jacke sowie einem weiß/schwarzen Camouflage Kapuzenpullover bekleidet. Personen, die den Mann beobachtet haben und Angaben zu ihn machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0045768 bei dem Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu melden. (JN)

