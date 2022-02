Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehl vollstreckt

Erfurt (ots)

Die Polizei nahm gestern in Sömmerda einen gesuchten Mann fest. Gegen den 33-Jährigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls vor. Der Mann wurde noch am Vormittag in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Dort wird er seine Restfreiheitsstraße von knapp drei Monaten absitzen. (JN)

