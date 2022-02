Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Kellereinbrüche in Gebesee

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte Täter brachen in zwei Keller eines Mehrfamilienhauses in Gebesee ein. Die Täter gelangten durch die offenstehende Tür des Hauses in den Kellerbereich. Dort hebelten sie zwei Keller auf und entwendeten einen E-Scooter im Wert von 400 Euro und ein Mountainbike im Wert von 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell