Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Wundersleben

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizei Sömmerda wurde am Dienstagmorgen gleich zu mehreren Einbrüchen nach Wundersleben gerufen. Unbekannte hatten in der Ortschaft in einem Kindergarten, zwei Sportvereinen und der Feuerwehr zugeschlagen. Türen, Fenster und Spinte wurden aufgebrochen und die Gebäude durchwühlt. Die Täter erbeuteten u. a. mehr als 100 Euro, ein Funkgerät sowie einen Scheinwerfer. Auf dem Diebeszug richteten sie einen Sachschaden von knapp 2.000 Euro an. (JN)

