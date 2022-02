Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Automatensprenger gefasst

Erfurt (ots)

Ein Polizeihubschrauber riss heute in den frühen Morgenstunden zahlreiche Anwohner in der Brühlervorstadt von Erfurt aus dem Schlaf. Dieser kreiste auf der Suche nach zwei flüchtigen Tätern über der Landeshauptstadt. Eine Zeugin hatte gegen 02:50 Uhr beobachtet, wie zwei Männer am Hauptfriedhof einen Zigarettenautomaten sprengten und anschließend flüchteten. Neben dem Hubschrauber kamen zahlreiche Streifenwagen auf der Suche nach den Tätern zum Einsatz. Die zwei polizeibekannten Männer im Alter von 36 und 39 Jahren wurden schließlich gefasst. Sie hatten sich in einem Gebüsch versteckt. Bei ihnen wurden Zigaretten und Geld aus den Automaten aufgefunden. Das Duo wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Am Zigarettenautomaten entstand ein Schaden von schätzungsweise 10.000 Euro. (JN)

