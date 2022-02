Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher erwischt

Erfurt (ots)

Ein Passant erwischte in der vergangenen Nacht einen Einbrecher auf frischer Tat. Gegen 03:30 Uhr hatte er in der Johannesstraße einen Mann beobachtet, der sich an einem Gebäude am Fenster zu schaffen machte. Als der Einbrecher den Mann erblickte, flüchtete er in Richtung Juri-Gagarin-Ring. Der 31-Jährige nahm die Verfolgung des Täters auf, verlor ihn aber aus den Augen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Ergreifung des Einbrechers. Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Mann ein Fenster und anschließend im Gebäude eine Tür aufgebrochen hatte. Ob etwas aus den Geschäftsräumen gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. (JN)

