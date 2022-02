Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unachtsamer Autofahrer

Erfurt (ots)

Ein 26-jähriger Nissan-Fahrer verursachte gestern Morgen einen Verkehrsunfall im Erfurter Norden. Der Mann kam auf der Vollbrachtstraße in einer Kurve aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Begrenzungspfeiler und einem Baum. Dabei verletzte sich der Mann leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Sein Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch an dem Begrenzungspfeiler und dem Straßenbaum entstand Sachschaden. (DS)

