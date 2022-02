Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lohnender Diebstahl aus Garage

Erfurt (ots)

Unbekannte Diebe hatten es am Wochenende auf eine Garage im Erfurter Stadtteil Johannesplatz abgesehen. Die Täter beschädigten ein Vorhängeschloss und verschafften sich so Zutritt in die Garage. Anschließend entfernten sie einen kleinen Wandtresor. Darin befanden sich mehrere Fahrzeugschlüssel einer Firma. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Fahrzeug entwendet. Die genaue Anzahl der fehlenden Schlüssel konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt gemacht werden. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell