Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei deckt Ladendiebstahl auf

Sömmerda (ots)

In Sömmerda beobachtete der Ladendetektiv eines Supermarktes gestern Mittag, wie ein 19-jähriger Mann mehrere Getränkedosen in seine Jacke steckte. Als der Täter den Supermarkt verließ, sprach ihn der Detektiv an. Die hinzugerufenen Polizeibeamten durchsuchten den Täter und nahmen eine Strafanzeige wegen Diebstahls auf. In den Nachmittagsstunden fiel der 19-Jährige im Rahmen einer Verkehrskontrolle erneut negativ auf. Im Kofferraum seines Opels fanden die Beamten original verpacktes Werkzeug im Wert von ungefähr 100 Euro. Dieses wurde in einem nahegelegenen Baumarkt im Laufe des Tages gestohlen. Das Werkzeug wurde sichergestellt und an den Baumarkt übergeben. Der 19-jährige Langfinger erhielt die nächste Strafanzeige wegen Diebstahls. (DS)

