Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Werkzeug gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Mit Erschrecken stellte ein 40-jähriger Mann Montagmorgen fest, dass in seinen in Elxleben an der Gera abgestellten VW Crafter eingebrochen wurde. Diebe bohrten das Heckklappenschloss des geparkten Wagens auf. Da sie im Innenraum des Fahrzeuges nichts Verwertbares finden konnten, machten sie sich an einem daneben geparkten VW Transporter zu schaffen. Dort schlugen sie die Heckscheibe ein und entwendeten Werkzeug im Wert von knapp 5.000 Euro. An beiden Transportern entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell