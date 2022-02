Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken Unfall verursacht

Erfurt (ots)

Ein 60-jähriger VW-Fahrer verursachte Samstagabend kurz nach 20:00 Uhr in einem Parkhaus in der Erfurter Innenstadt einen Verkehrsunfall. Der Mann wollte das Parkhaus verlassen, benutzte allerdings verbotenerweise die Auffahrrampe. Um diesen Fehler zu korrigieren, rangierte der Mann mehrfach. Dabei stieß er an einen hinter ihm wartenden Citroen und verursachte an beiden Autos Sachschaden. Anschließend entfernte sich der 60-Jährige unerlaubt vom Unfallort. Der 55-jährige Citroen-Fahrer merkte sich jedoch das Kennzeichen des Unfallverursachers. So konnten Polizeibeamte den 60-Jährigen kontaktieren. Der Mann bestritt den Unfall und kam zur Klärung des Sachverhalts kurz nach 23:00 Uhr auf die Polizeidienststelle des Inspektionsdiensts Nord. Dort stellten die Beamten fest, dass der 60-Jährige mit knapp 1,6 Promille erheblich alkoholisiert war. Der Unfallverursacher musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Neben der Sicherstellung seines Führerscheins erhielt der Mann gleich mehrere Anzeigen. (DS)

