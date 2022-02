Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche in Schnellrestaurants

Erfurt (ots)

Zwei Schnellrestaurants waren am Wochenende Ziel von Einbrechern. In der Erfurter Altstadt erbeuteten unbekannte Täter am Wochenende knapp 100 Euro Bargeld aus einem Döner-Imbiss. Die Einbrecher beschädigten dazu den Glaseinsatz einer Hauseingangstür und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Der entstandene Schaden wurde auf 250 Euro geschätzt. Auch in der Johannesvorstadt erwischte es einen Döner-Imbiss. Hier beschädigten die Täter ein Fenster und entnahmen anschließend aus einer Kasse Bargeld in Höhe von 70 Euro. Der entstandene Sachschaden konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (DS)

