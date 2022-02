Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchte Einbrüche in Vereinsheime

Erfurt (ots)

Gleich zweimal versuchten unbekannte Täter in Vereinsheime in Erfurt einzubrechen. In der Nacht von Freitag auf Samstag suchten die Einbrecher ein Objekt in der Krämpfervorstadt auf. Dort hebelten sie eine Fluchttür auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäudeinnere. Anschließend beschädigten sie drei weitere Türen, indem sie diese aus der Verankerung rissen und die Türblätter und teilweise die Glaseinsätze zerstörten. Die Einbrecher verließen das Vereinsheim unverrichteter Dinge, hinterließen aber einen Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Auch im benachbarten Stadtteil Johannesvorstadt schlugen unbekannte Einbrecher zwischen Donnerstag und Samstag zu. Die Täter entfernten gewaltsam ein Fenstergitter, hebelten anschließend ein Fenster auf gelangten so in das Vereinsheim. Im Innenraum zerstörten die Einbrecher anschließend ein Vorhängeschloss, welches an einem Schrank befestigt war. Auch in diesem Fall wurde nichts entwendet. Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 100 Euro beziffert. In beiden Fällen wurden zahlreiche Spuren gesichert und Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell