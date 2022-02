Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in der Baumerstraße

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht trieb ein Feuerteufel in der Andreasvorstadt von Erfurt sein Unwesen. Gegen 23:20 Uhr bemerkten Anwohner ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Baumerstraße und verständigten die Feuerwehr. Eine unbekannte Person hatte mehrere Gegenstände im Keller in Brand gesetzt. Eine Evakuierung des Hauses war nicht notwendig. Allerdings entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Durch das Feuer wurde eine Stromleitung beschädigt, sodass es in mehreren Bereichen des Hauses zum Stromausfall kam. (JN)

