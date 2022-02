Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht am Steuer

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei Verkehrskontrollen in Sömmerda und Kölleda konnten mehrere Fahrzeugführer unter Drogen- und Alkoholeinfluss festgestellt werden.

Ein 30jähriger befuhr am Freitag (18.02.2022) Nachmittag mit seinem Pkw Audi den Jahnplatz in Kölleda. Ein im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle vollzogener Drogenvortest verlief dabei positiv. Des Weiteren konnte im Fahrzeug eine geringe Menge Kokain festgestellt werden.

In Sömmerda in der Albert-Schweitzer-Straße wurde am Samstag (19.02.2022) Mittag ein 34jähriger mit einem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der dabei durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv.

In Elxleben an der Osterlange wurde ebenfalls am Samstag (19.02.2022) ein 37jährer mit seinem Pkw Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der dabei durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv.

Es folgte jeweils die Blutentnahme. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz wurde gegen die jeweiligen Fahrzeugführer eingeleitet. Gegen den 30jährigen wurde zudem eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Am Freitag (19.02.22), 22:30 Uhr wurde ein 48jähriger mit einem Pkw Citroen in Kölleda am Johannestor einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der im Rahmen der Kontrolle durchgeführte Alkoholtest verlief positiv. Auf der Dienststelle der PI Sömmerda konnte letztendlich ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholwert von 0,31 mg/l ermittelt werden. (FS)

