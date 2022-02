Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Packstation

Erfurt (ots)

Unbekannte Diebe hatten es Freitagmorgen gegen 01:30 Uhr auf eine Packstation in der Stieler Straße abgesehen. Die Täter hebelten mit einem unbekannten Werkzeug ein Paketfach auf. Ob sie daraus etwas entwenden konnten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Diebe flüchteten anschließend in Richtung Kranichfelder Straße. Der Schaden an der Station konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0040488 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden. (DS)

