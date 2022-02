Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit in der Straßenbahn eskaliert

Erfurt (ots)

Donnerstagabend gegen 20:20 Uhr gerieten zwei Männer in einer Straßenbahn in Streit. Dabei wurde ein 40-jähriger Mann durch einen unbekannten Täter am Kopf verletzt. Der Geschädigte und der Täter verließen die Straßenbahn an der Endhaltestelle "Ulan-Bator-Straße". Anschließend bewarf der Täter den 40-Jährigen aus kurzer Entfernung mit mehreren Steinen. Danach flüchtete dieser in Richtung Sofioter Straße. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der 40-jährige Geschädigte mit fast drei Promille erheblich alkoholisiert war. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0040418 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (DS)

