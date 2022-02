Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Radfahrer

Sömmerda (ots)

Während der Streifenfahrt wurden Polizeibeamte gestern Abend gegen 20:00 Uhr auf einen Fahrradfahrer in Sömmerda aufmerksam. Der 53-Jährige fuhr in Schlangenlinien durch die Kölledaer Straße. Nachdem der Mann mehrmals ansetzen musste, schaffte er es, das Alkoholmessgerät zu beatmen. Dieses zeigte einen Wert von über 1,6 Promille an. Der 53-jährige Fahrradfahrer musste zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus kommen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell