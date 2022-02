Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Erfurt (ots)

Auf ein besonders hochwertiges Fahrrad im Wert von 8.000 Euro hatten es Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch abgesehen. Das Pedelec war in einer Abstellbox in einem Hinterhof in der Erfurter Altstadt abgestellt. Die Täter brachen das Vorhängeschloss auf und entwendeten das zusätzlich mit einem Schloss gesicherte Fahrrad. Was anschließend genau passierte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, denn das Fahrrad wurde unweit vom Tatort teilweise demontiert aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung. (DS)

