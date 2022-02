Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Frontalzusammenstoß verhindert

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 51-jähriger LKW-Fahrer verhinderte gestern Vormittag durch sein umsichtiges und vorausschauendes Verhalten vermutlich einen schweren Verkehrsunfall. Kurz nach 10:00 Uhr befuhr ein 82-jähriger Dacia-Fahrer die Landstraße von Haßleben nach Vehra. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam der Senior in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Der LKW-Fahrer erkannte das, verringerte daraufhin erheblich seine Geschwindigkeit und wich dem Dacia nach links aus. So kam es lediglich zu einer seitlichen Kollision, statt zu einem Frontalzusammenstoß. Der 82-Jährige erlitt durch den Unfall einen Schock und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 12.000 Euro geschätzt. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell