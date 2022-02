Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Renitenter Ladendieb

Sömmerda (ots)

Ein renitenter Ladendieb beschäftigte gestern Abend die Polizei in Sömmerda. Ein polizeibekannter 36-jähriger Mann wurde durch einen 38-jährigen Ladendetektiv beim Diebstahl von zwei Schachteln Zigaretten und einer Dose Whiskey-Cola erwischt. Als der Detektiv den Dieb stellte, warf dieser die Zigaretten auf den Boden und setzte zur Flucht an. Dies konnte der 38-Jährige verhindern. In der weiteren Folge kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern. Dabei stürzte der Ladendetektiv und verletzte sich leicht. Die eintreffenden Beamten fanden bei der anschließenden Durchsuchung weiteres Diebesgut bei dem Täter. Zudem ergab eine Atemalkoholmessung, dass der 36-Jährige mit über zwei Promille erheblich alkoholisiert war. Neben einem Hausverbot erhielt er eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls. (DS)

