Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in eine Cafeteria

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Cafeteria eines Tagungshauses in der Trommsdorffstraße ein. Dort entwendeten sie aus einem Kühlschrank mehrere Getränkeflaschen. Weiterhin wurde die Geldkassette einer Vertrauenskasse geöffnet. Diese war allerdings in Ermangelung an Gästen leer. So blieb es am Ende bei einem Schaden von knapp 10 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell