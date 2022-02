Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf zu einem aufgesprengten Zigarettenautomat

Erfurt (ots)

Diebe hatte es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 02:00 Uhr in der Bernauer Straße in Erfurt-Gispersleben auf einen Zigarettenautomat abgesehen. Die Täter sprengten den Automat auf und entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigaretten und eine unbekannte Höhe an Bargeld. Durch die Explosion wurde der Zigarettenautomat komplett zerstört. Auch die Wand, an dem er angebracht war, wurde beschädigt. Die genaue Schadenshöhe stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion sowie Sachbeschädigung.

Die Polizei sucht Zeugen, die zum Tatzeitpunkt in der Bernauer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0037856 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell