Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizist im Einsatz angespuckt

Erfurt (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes wegen Bedrohung wurde ein Beamter der Erfurter Polizei von einer 35-jährigen Frau bespuckt. Die Beamten waren Montagmittag in eine Wohnung in der Andreasvorstadt gerufen worden. Dort kam es zu einer Streitigkeit, bei der die 35-Jährige zwei Familienmitglieder bedrohte. Als die Beamten eintrafen, wurden sie fortwährend durch die polizeibekannte Frau beleidigt. Als die 35-Jährige aus der Wohnung geführt werden sollte, spuckte sie einem der Beamten ins Gesicht. Die Frau wurde gefesselt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Beamte musste sich anschließend ebenfalls im Krankenhaus ärztlich behandeln lassen, blieb aber weiter dienstfähig. Gegen die 35-jährige Frau wurden mehrere Anzeigen wegen Bedrohung, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung aufgenommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell