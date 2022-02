Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Wohnung

Erfurt (ots)

Einbrecher nutzten die urlaubsbedingte Abwesenheit eines 30-jährigen Mannes aus Erfurt-Dittelstedt aus, um sich an seiner Wohnungstür zu schaffen zu machen. Als dieser Freitagabend kurz nach 21 Uhr nach Hause kam, stellte er mehrere Hebelspuren an seiner Tür und dem Türrahmen fest. Ob die Einbrecher gestört wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls schafften sie es nicht, in die Wohnung zu gelangen. Der entstandene Schaden an Tür und Rahmen wurde auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

