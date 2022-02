Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndungsaufruf nach unbekanntem Täter

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots)

Am 22.07.2021 gegen 13:25 Uhr kam es im Bereich des Spielplatzes in der Nähe des Berliner Platzes in Erfurt zu einer exhibitionistischen Handlung. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, kräftige Statur und kurze, braune Haare. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen T-Shirt mit einem rot-weißem Aufdruck im Brustbereich, einer dunkelgrauen kurzen Hose mit Streifen an der Seite und dunklen Schuhen mit roten Schnürsenkeln. Er hatte einen mehrfarbigen Rucksack dabei, welcher oben blau, in der Mitte rot und unten grau war. Die Rucksackträger waren blau.

Der vermeintliche Täter konnte durch eine Zeugin fotografiert werden. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können. Diese werden gebeten, Hinweise telefonisch an folgende Erreichbarkeiten 0361/5743-24135, 0361/5743-24602 (KPI Erfurt, KDD) oder jede andere Polizeidienststelle mitzuteilen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell