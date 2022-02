Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Körperverletzung durch Reizstoff

Erfurt (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es Samstagmorgen gegen 2 Uhr in einer Gaststätte in der Erfurter Andreasstraße. Ein 56-jähriger Mann sprühte aus bisher unbekannten Gründen in dem Lokal im Bereich der Tanzfläche mit einem Reizstoffsprühgerät. Dabei verletzte er mindestens fünf Personen im Alter von 18 bis 32 Jahren, welche Reizungen der Atemwege und Augen erlitten. Aufgrund seiner markanten Personenbeschreibung konnte der polizeibekannte 56-jährige Täter kurze Zeit später in seiner Wohnung angetroffen werden. Das Reizstoffsprühgerät wurde bei der anschließenden Durchsuchung jedoch nicht aufgefunden. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell