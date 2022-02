Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gelegenheit macht Diebe

Erfurt (ots)

An einen schlechten Scherz glaubte Sonntagmorgen kurz nach 1 Uhr der Fahrer eines Lieferdienstes. Der Mann hatte gerade in der Erfurter Altstadt eine Pizza ausgeliefert. Als er zu seinem Seat zurückkam, war dieser nicht mehr da. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der 25-Jährige den Fahrzeugschlüssel im Zündschloss stecken ließ. So konnte sich ein Dieb ohne großen Aufwand in das Auto setzen und davon fahren. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Auto nicht wieder aufgefunden werden. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls auf. (DS)

