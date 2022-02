Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb verletzt Polizeibeamten auf der Flucht

Erfurt (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, kam es am Anger zu einem räuberischen Diebstahl. Der 23-jährige Täter betrat ein Bekleidungsgeschäft, verstaute dort einige Waren in seinem Rucksack und wollte nun den Laden ohne zu bezahlen verlassen. Als der Täter durch den Ladendetektiv angesprochen wurde, versuchte er die Flucht zu ergreifen. Dies gelang jedoch nicht, da sich in unmittelbarer Nähe vom Tatort Beamte der Bereitschaftspolizei im Einsatz befanden und sofort reagierten. Sie konnten den Mann an seiner weiteren Flucht hindern und in der Folge festnehmen. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, wodurch dieser seinen Dienst nicht weiter verrichten konnte. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

