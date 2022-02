Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Immendiebstahl

Erfurt (ots)

Entsetzen machte sich am frühen Sonntagnachmittag bei einem 62-jährigen Erfurter Imker breit, als dieser seinen Bienenbestand kontrollieren wollte. Hierbei stellte er fest, dass zwar seine Bienenbeuten noch an Ort und Stelle auf seinem Gartengrundstück in Möbisburg/Rhoda standen, aber eine unbekannte Person insgesamt neun Bienenvölker aus ihren Behausungen entwendet hatte.

Der materielle Entwendungsschaden, welcher dem Imker entstanden ist, beläuft sich auf etwa 1350,- EUR, sein emotionaler Schaden dürfte ungleich höher sein.

Der Inspektionsdienst Süd hat Ermittlungen wegen eines besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter dem Aktenzeichen 003467/2022 entgegengenommen. (StSch)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell