LPI-EF: Versuchter Raub

Freitag gegen 14:15 Uhr wurden zwei junge Frauen im Alter von 14 und 15 Jahren in der Stollbergstraße Opfer eines versuchten Raubes. Ein unbekannter Mann, im Alter von etwa 18 Jahren, sprach die beiden Frauen an und fragte, ob sie Geld und Handys hätten. Als dies verneint wurde, griff der Mann erst der einen und dann der anderen Frau in die Jackentaschen. Dabei stieß er die 14-jährige Frau zu Boden und schlug sie mit den Händen. Zudem schlug er beide Frauen mit einem Ladekabel. Ohne Beute ergriff der Mann schließlich die Flucht und konnte unerkannt entkommen. Mit einem Schreck und zum Glück nur leichten Prellungen verständigten die Opfer anschließend die Polizei.(TL)

