Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vandalismus an Unstrut

Sömmerda (ots)

Am Sonnabend wurde der Polizei Sömmerda gemeldet, dass in Sömmerda am Auslauf des Kanukanals in die Unstrut ein Elektrokasten beschädigt wurde. Die Vorrichtung ist dafür zuständig, den Wasserabfluss vom Kanal zurück in die Unstrut zu regulieren. Durch einen unbekannten Täter wurde die Verkofferung des Elektrokastens zerstört. Nach Angaben des Betreibers der Anlage ist die Wasserregulierung weiterhin möglich. Es entstand ein Schaden von 700,- EUR. Hinweise zur Aufklärung sind an die Polizei Sömmerda unter der Telefonnummer 03634/3360 zu richten. (FR)

