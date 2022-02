Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pkw alleinbeteiligt überschlagen

Guthmannshausen (ots)

Am Samstagabend kurz vor 22 Uhr ereignete sich auf der Landstraße zwischen den Ortschaften Guthmannshausen und Olbersleben, im Landkreis Sömmerda, ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei junge Frauen leicht verletzt wurden. Die beiden 18 Jährigen waren mit einem Honda Civic aus Richtung Guthmannshausen unterwegs und ausgangs einer Rechtkurve aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge geriet der Pkw in den angrenzenden Straßengraben und überschlug sich. Beide Insassinnen konnten eigenständig aus dem verunfallten Auto klettern und wurden Gott sei Dank nur leicht verletzt. Der Pkw erlitt wirtschaftlichen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum liegen in diesem Fall nicht vor. (tf)

