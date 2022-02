Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbeobachteten Moment ausgenutzt

Erfurt (ots)

Am 11.02.2022 gegen 11:00 Uhr nutzte ein bislang noch unbekannter Täter einen unbeobachteten Moment einer Kundin eines Einkausmarktes aus. Diese verbrachte ihre getätigten Einkäufe in ihr Auto. Als sie den Einkaufswagen zurückbrachte, öffnete der Täter unbeobachtet, die nicht verschlossene Tür ihres Fahrzeuges und entwendete eine Handtasche nebst Geldbörse und Inhalt. Auch hier rät die Polizei: Verschließen sie ihr Fahrzeug, auch wenn sie dieses nur einen Augenblick verlassen, und lassen sie keine Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. Zeugen zum Diebstahl werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0035652/2022 beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd (0361/7443-0) zu melden. (CSchu)

