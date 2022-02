Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rasern auf der Spur

Schloßvippach (ots)

Am Sonnabendvormittag führten Beamte der Polizei Sömmerda eine Geschwindigkeitskontrolle in Schloßvippach in der Weimarischen Straße durch. Bei erlaubten 50 km/h fuhren in anderthalb Stunden 14 Fahrzeuge teils erheblich zu schnell. Am schnellsten unterwags war eine Frau die es auf 30 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung schaffte. Sie erwartet nun ein Bussgeld von 180,- EUR und einen Punkt in Flensburg. (FR)

